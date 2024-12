VITORCHIANO - Entra nel vivo il cantiere del nuovo edificio scolastico per l’infanzia in località Pallone: il Tar del Lazio ha infatti respinto il ricorso, confermando la bontà dell’operato del Comune. A comunicarlo è la stessa amministrazione.

«L’iter amministrativo - spiegano dal palazzo comunale - si era già positivamente concluso negli ultimi mesi dello scorso anno con il termine della specifica Conferenza dei servizi, le determine di affidamento eseguite dall’Utc dopo la gara pubblica svolta dalla Cuc della Provincia di Viterbo, le delibere del consiglio comunale di Vitorchiano con cui è stata approvata la variante urbanistica per la nuova scuola, delibere che hanno recepito i positivi pareri del Miur, della Regione Lazio, della Provincia e della Asl di Viterbo, e dei vigili del fuoco.

Proprio durante il consiglio comunale del 19 ottobre 2023 «era stata nuovamente e dettagliatamente illustrata la delibera ripercorrendo l'iter che consentirà a Vitorchiano di avere una struttura scolastica nuova, moderna, sicura e costruita secondo le nuove linee guida del Miur. Una struttura finanziata dal Ministero in forza dei dati anagrafici e della popolazione scolastica, elemento questo a riprova della necessità di investire in questo ambito strategico. La conferma della bontà del progetto peraltro già al centro dei programmi elettorali delle attuali componenti del consiglio sia di maggioranza sia di minoranza», sottolineano dal Comune. «Un’opera importante, finanziata dall'Unione Europea tramite il Pnrr, che permetterà di riconfigurare la logistica scolastica nel territorio comunale, sostenendo natalità e famiglie con servizi adeguati e creando un percorso formativo efficace fin dai primi anni di vita, grazie anche alla realizzazione di un asilo nido comunale, oggi non esistente, rendendo il percorso 0-14 anni più moderno e vicino alle reali esigenze dei ragazzi».

Inoltre le scuole primaria e secondaria di primo grado, grazie al riutilizzo degli attuali locali in località Pallone, che non saranno abbandonati, godranno di spazi aggiuntivi e laboratori per un potenziamento dell’offerta formativa, in maniera pienamente condivisa con l'istituzione scolastica. L’obiettivo finale è di ampio respiro: rendere le scuole di Vitorchiano sempre più moderne, confortevoli, fruibili, efficienti e sicure. Il nuovo polo dell’infanzia consentirà anche di portare avanti la proposta di istituzione dell’ufficio di presidenza e della segreteria nella sede di Vitorchiano. «Con il fine quindi di evitare inutili strumentalizzazioni e con l’intento di fornire un’informazione consapevole, si vuole fare nuovamente presente tutta una serie di elementi essenziali e ripercorre in consiglio l’intero iter seguito. In particolare ricordiamo che la notizia del finanziamento del progetto era stata data nella seduta del consiglio comunale del 28 ottobre 2022, raccogliendo anche le opinioni favorevoli dei consiglieri di minoranza», prosegue l’amministrazione. «Non verrà eseguita alcuna cementificazione massiva dell'area in quanto il nuovo edificio sarà distribuito sul solo piano terra e realizzato con materiali naturali. Non ci saranno espropri né devastazioni, come purtroppo raccontato da alcuni, né impatti sul Piano di emergenza comunale). Nella medesima zona sarà peraltro realizzata, come condiviso durante gli incontri con alcuni residenti, una nuova area verde ludica attrezzata oggi non presente. Per quanto riguarda l’area di sgambatura per cani, la stessa è già stata trasferita nella vicina area comunale di via della Maiella, sempre al Pallone, dove è stata anche potenziata l’illuminazione notturna. I costi di realizzazione saranno coperti interamente dai fondi europei Pnrr che il Miur ha ritenuto opportuno veicolare su Vitorchiano e non peseranno in alcun modo sui cittadini di Vitorchiano. Si investirà sulla scuola e su questo occorre essere tutti orgogliosi.

Come verificato dai tecnici del Comune e della Provincia di Viterbo saranno rispettati i requisiti e gli standard urbanistici di zona, nonché quelli medi dell’intero territorio di Vitorchiano in termini di verde pubblico, nonché le distanze da altri edifici e strade. Il terreno individuato era l'unico già nelle disponibilità del Comune e rispettava i criteri del bando; come già chiarito, nessun altro terreno, in particolare di natura privata, aveva i requisiti idonei allo scopo. Inoltre l’area non rappresenta in nessun modo, sebbene potenzialmente idonea come qualsiasi altro terreno pianeggiante, un sito certificato per atterraggio di elisoccorso, finalità per cui esistono già proposte su Vitorchiano ma in altri siti. Infine, come dimostrato documenti alla mano in Consiglio Comunale, dal lontano 2011 ad oggi non ci sono stati altri finanziamenti approvati per realizzare strutture per l’infanzia. Tutte queste informazioni sono peraltro già state fornite anche nei diversi incontri pubblici tenutisi con i residenti nel corso del 2023.

«Investire sulla scuola e sull’edilizia scolastica è invece fondamentale: infatti, oltre a rappresentare un sevizio aggiuntivo e utile alle famiglie, rallentata lo strumento principale su cui investire per sostenere il futuro dei nostri figli», concludono.

