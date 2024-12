CIVITAVECCHIA – La segretaria nazionale del Partito democratico Elly Schlein ha fatto il pieno, ieri sera, alla sala convegni della Compagnia portuale. In tanti hanno voluto partecipare al momento di dibattito e confronto, alla presenza anche del commissario europeo al Lavoro, Nicolas Schmit.

«A Civitavecchia con le lavoratrici e i lavoratori portuali: grazie a tutte e a tutti per la bella accoglienza – ha commentato la segretaria che era già stata accolta in Cpc prima della sua elezione – per il Pd le priorità sono la giustizia sociale, il lavoro di qualità contro lo sfruttamento e la precarietà, e la questione climatica. Queste istanze si tengono insieme e sono fondamentali per la vita quotidiana delle persone. Continueremo a mettere al centro la dignità del lavoro, il salario minimo, il contrasto alla precarietà, soprattutto davanti a un governo privo di una politica industriale, che fa la guerra ai poveri e non fa nulla sull’emergenza climatica». La segretaria del Pd ha quindi confermato il massimo impegno del partito tutto al fianco del territorio, chiamato a giocarsi una delle partite più importanti, quella legata alla transizione energetica.