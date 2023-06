SANTA MARINELLA – “Con l’elezione del presidente e del vice presidente del consiglio comunale e la nomina degli assessori, entriamo nella fase operativa di questa nuova maggioranza”. A parlare è il sindaco Tidei che, per l’occasione, torna sul discorso relativo alla mancata nomina del vice presidente del consiglio di area minoranza, cosa che ha creato grandi polemiche tra i due schieramenti. “La prossima settimana consegnerò anche le deleghe ai consiglieri eletti e non eletti e anche a coloro che si sono contraddistinti in questi cinque anni – continua Tidei – inoltre volevamo dare delle deleghe anche alle opposizioni, ma loro hanno rifiutato sdegnosamente, ma fortunatamente ci sono tantissime persone che hanno chiesto di collaborare, in base alle loro esperienze, è noi le coinvolgeremo e formeremo una squadra forte perché c’è da fare tanto lavoro nei prossimi cinque anni. Però devo dire che nell’ultimo consiglio comunale, ho visto un certo pressapochismo delle minoranze che, evidentemente, non molto avvezze al regolamento, non hanno capito come si mantengono i rapporti tra opposizione e maggioranza. E mi riferisco alla questione relativa alla nomina della vice presidenza del consiglio. Prima della seduta sono andato dalla Di Liello per offrirgli l’incarico e lei, in modo anche poco garbato, mi ha detto no. Peraltro ho fatto la stessa cosa anche con la Fantozzi, dicendo che mi avrebbe fatto sapere. Siccome la Fantozzi non ci ha fatto sapere nulla, con Minghella e la maggioranza, abbiamo capito che non volevano la vice presidenza e quindi abbiamo deciso di fare da noi. Mi preme far sapere ai consiglieri di minoranza che quando fanno dei comunicati stampa, evitino di dire bugie perché non è professionale”. “Ora – conclude Tidei - inizia una nuova stagione, ci saranno tante cose da fare e visto che sono stato eletto al primo turno, ringrazio i cittadini che mi hanno votato e prometto che inizieremo a lavorare con tutti quelli che stanno con noi per il bene della città”.