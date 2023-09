SANTA MARINELLA - Continua l’estate militante del circolo del PD di Santa Marinella e Santa Severa, con l’iniziativa dei banchetti per firmare la petizione a sostegno della proposta di legge 1275, per introdurre il “salario minimo”, presentata da Partito Democratico, Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi, Azione e Più Europa. “Dopo due giornate di banchetti tenuti in città e che hanno riscontrato un discreto interesse, con la raccolta di molte firme – dicono dal Pd - crediamo sia necessario essere nuovamente tra la gente per dare la possibilità a chi non lo avesse ancora fatto, di firmare la petizione e per ribadire l’importanza di una retribuzione più giusta, perché il lavoro sia dignità e non sfruttamento”. I banchetti saranno allestiti in piazza Trieste oggi e domani dalle 17 alle 20.