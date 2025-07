S. MARINELLA – La segretaria cittadina del Pd Lucia Gaglione, fa le congratulazioni e l'augurio di buon lavoro a Paola Fratarcangeli e Chiara Pinzi del Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, nominate nel direttivo del Partito Provinciale piddino di Roma. “Credo di poter sintetizzare il percorso fatto fin qui, in questi ultimi due anni di segreteria, con colleghi e colleghe, ragazze e ragazzi, amministratori, alcuni conosciuti prima, altri arrivati dopo, ciascuno attivo nel proprio territorio, ma parte integrante del coordinamento litorale nord e uniti dalla stessa passione politica – dice la Gaglione - ho tenuto a battesimo Chiara con i suoi primi passi nella politica con la nascita dei Giovani Democratici Tirreno, e continuerò a sostenerla in questo percorso, così come farò con chiunque abbia voglia di incamminarsi. Questo riconoscimento da parte del partito provinciale e regionale è il frutto di un lavoro collettivo del nostro circolo al quale tutte e tutti hanno contribuito. Continueremo ad impegnarci sul territorio per far crescere il partito ai vari livelli, guardando al presente e al futuro con coraggio e unità. Sono certa che Paola e Chiara sapranno rappresentare al meglio le istanze del nostro territorio”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA