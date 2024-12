SANTA MARINELLA – Nella conferenza programmatica a cui hanno partecipato i consiglieri comunali, gli assessori e i delegati, si è parlato di diversi progetti, tra i quali quello dell’arredo urbano e del verde pubblico di cui ha parlato l’assessore Elisa Mei, che ha annunciato che a giorni una decina di persone che percepiscono il reddito di cittadinanza si uniranno alla squadra del verde per coadiuvare nell’opera di pulizia e spazzamento gli operatori della Multiservizi. Fondamentale l’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche come previsto dal Peba, seguito dall’assessore all’urbanistica e vice sindaco Roberta Gaetani, che porta avanti, tra le altre iniziative, anche il regolamento sul piano del colore degli edifici della città. Il progetto sulla città cardio protetta è stato presentato dal consigliere delegato alla Sanità Alessio Manuelli e sarà prossimo oggetto di finanziamento e realizzazione. Sullo stato della Casa di comunità e l’Ospedale di Prossimità, i progetti di realizzazione sono in mano alla Asl che spenderà due milioni e mezzo di euro per far partire il progetto di via Rucellai e un milione e mezzo per via della Libertà e con la quale si intrattiene un costante rapporto di confronto e consultazione. L’assessore alla cultura Gino Vinaccia, ha parlato del progetto di realizzazione del cinema arena presso il parco del Comune e delle difficoltà a reperire fondi anche regionali, per promuovere la cultura e realizzare varie iniziative. Il Parco delle Scienze di Torre Chiaruccia e Castrum Novum sono fiori all’occhiello del programma dei prossimi cinque anni. Di attività di sviluppo economico e dell’esigenza di realizzare un’area produttiva ha parlato il presidente del consiglio comunale Emanuele Minghella, sottolineando l’importanza di coesione del gruppo per portare avanti il programma di governo. Le politiche giovanili sono state altro punto di focus della conferenza, così come lo sport e il turismo, per cui dovrà nascere l’elaborazione di un piano di sviluppo per valorizzare il territorio.

