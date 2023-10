SANTA MARINELLA – Santa Marinella sarà a breve un cantiere a cielo aperto. E’ stato presentato questa mattina in conferenza stampa infatti, direttamente dal sindaco Pietro Tidei, il programma di realizzazione di innumerevoli opere pubbliche che riguardano tutti i settori dell’attività amministrativa, dalle scuole all’arredo urbano, dallo sport alle strutture per il sociale.

“Il 2024 sarà l’anno della svolta per la città di Santa Marinella – ha affermato il sindaco – poiché partiranno i lavori di gran parte dei progetti sui quali abbiamo lavorato alacremente nei mesi scorsi e che andranno a cambiare definitivamente il volto della città, incrementando di fatto i servizi a disposizione dei cittadini”.

Nella conferenza stampa programmatica, il sindaco ha evidenziato ed illustrato i progetti che ogni singolo assessore, consigliere o delegato porterà avanti nel prosieguo della legislatura.

“Agli inizi del mese di novembre – ha continuato il sindaco – svolgeremo un’apposita conferenza dei servizi per effettuare un cronoprogramma completo e dettagliato su tutte queste opere pubbliche per le quali abbiamo recepito contributi e finanziamenti per circa 20milioni di euro. In programma fin da subito c’è il completo rifacimento del Palasport Enzo De Angeli di Via delle Colonie, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le scuole di Santa Marinella e l’avvio dei lavori, dopo oggettivi ritardi burocratici, della nuova piscina comunale».

«Con l’inizio del prossimo anno - ha aggiunto – il centro cottura e la mensa sociale di via della Libertà diverranno sicuramente realtà, così come l’avvio del progetto di potenziamento e implementazione della pubblica illuminazione, il quale andrà a “coprire” anche le zone tutt’oggi sprovviste di illuminazione. Senza tralasciare i nuovi impianti fognari in zona Colfiorito e Belvedere, il piano delle barriere architettoniche, la sistemazione della discesa a mare di Via Giuliani, la copertura della tribuna dello Stadio Comunale e tutti gli interventi di manutenzione stradale che riguarderanno l’intero territorio cittadino. Va specificato che saremo pronti, nel caso fosse necessario, alla revoca degli appalti laddove le tempistiche di realizzazione non fossero rispettati».

«In questo ambito – ha aggiunto il sindaco – c’è un grande progetto che sta portando avanti l’assessore Mei relativo all’arredo urbano, per il quale contiamo di ricevere un ingente finanziamento affinché i numerosi interventi di sistemazione previsti possano trasformare il volto della città nei prossimi mesi; dai marciapiedi dissestati ai parchi, dalla segnaletica turistica ai più semplici elementi di arredo urbano che interesseranno il centro e le periferie».

«La vera notizia – ha infine chiuso il sindaco – è che finalmente la nostra città ha la possibilità di progettare, finanziare e mutuare piccole e grandi opere che andranno a risolvere in maniera conclusiva le problematiche che da decenni Santa Marinella e Santa Severa si portano avanti. Cambieremo il volto di questa città, con serietà e autorevolezza, impegnandoci per quanto comunicato agli elettori e ai cittadini, con convinzione e spirito di squadra”.