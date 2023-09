SANTA MARINELLA - “Santa Marinella è tra i Comuni più virtuosi d’Italia. La precedente amministrazione, è riuscita ad acquisire quasi 22milioni di euro di fondi del Pnrr”. A dirlo è il sindaco Pietro Tidei intervenuto in risposta alle critiche avanzate nei giorni scorsi da Stefano Marino, ex candidato sindaco della lista civica “Io Amo Santa Marinella”. In particolare, alle richieste di chiarimenti in merito ai fondi, il sindaco torna sull’argomento. “Il settore del sociale – spiega Tidei - ha avuto la cifra più consistente, ben 1, 6 milioni di euro, dove si prevede la riqualificazione dell’ex Cantinone, destinato al social housing e alla sede della Protezione Civile e al Centro Operativo Comunale. Un milione di euro è stato assegnato al decoro urbano. Per la costruzione della scuola materna a Prato del Mare sono stati destinati un milione e 600mila euro. Ben otto milioni e mezzo di euro sono invece destinati a progetti per la rigenerazione urbana e all’edilizia scolastica. Altri fondi sempre a sei cifre sono stati attivati per combattere l’erosione della costa”. “Penso in particolar modo a Santa Severa - ha concluso il Sindaco- e due milioni e 600mila euro permetteranno di realizzare la Città dello Sport. Nessun dietro front quindi è stato fatto e nessun definanziamento è previsto, così come già annunciato, qualche giorno fa, dal ministro agli Affari Europei, Raffaele Fitto che ha precisato che il governo garantirà il finanziamento degli interventi richiesti”.