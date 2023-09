SANTA MARINELLA – Il leader della lista civica Io Amo Santa Marinella Stefano Marino critica l’amministrazione comunale per aver proceduto all’aumento del costo della mensa scolastica. Aumento che ha riguardato in percentuale maggiore (15%) i redditi più bassi, quelli che hanno un Isee da zero a tremila euro.

“A quattro mesi dalle elezioni – dice Marino - l'amministrazione di centro sinistra ha rivelato il suo vero volto, cioè aumentare le tasse a carico dei cittadini. È arrivato un nuovo salasso che, questa volta, colpisce un servizio fondamentale, la mensa scolastica. Anche se siamo consapevoli del generale aumento dei costi delle materie prime, non è concepibile che le famiglie già penalizzate da mesi dall'inflazione debbano subire questo ulteriore danno. Un fardello che si abbatterà su fasce di popolazione economicamente fragili. Ci saremmo aspettati che, un'amministrazione di centro sinistra, che in astratto dovrebbe tutelare le fasce più deboli di popolazione, a fronte di questi aumenti adottasse adeguate contromisure. Eppure l'amministrazione Tidei è così inerte da accettare di buon grado che vengano messe le mani nelle tasche dei santamarinellesi”.

Marino poi sottolinea un altro problema molto sentito in estate, quello dei furti in abitazione. “Considerati i recenti episodi di furti ad attività commerciali ed abitazioni private – continua il leader civico - che hanno avuto luogo sul nostro territorio e del silenzio assordante di chi amministra la città, partendo dal presupposto che la sicurezza è un bene primario e necessario per una vita serena nell'ambito di una comunità, riteniamo opportuno chiedere all'amministrazione comunale spiegazioni in merito al tema della sicurezza urbana e sul sistema di videosorveglianza. Il sistema di videosorveglianza installato in alcune zone della città sembrerebbe non essere un deterrente efficace. Altro problema rilevante è quello delle zone periferiche, maggiormente oggetto di furti e tentativi di intrusione, purtroppo non coperte da sistemi di controllo e carenti di un impianto di illuminazione pubblica.

La sicurezza dei nostri concittadini rappresenta una priorità assoluta per tutti gli amministratori e ci auguriamo che la maggioranza possa dare risposte esaurienti ed illustrare quali siano le azioni di confronto messe in campo con le autorità di pubblica sicurezza nonché in ordine alla funzionalità dell'impianto di videosorveglianza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA