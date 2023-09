CERVETERI - Salta la commissione sanità. «Un fatto molto grave» denunciano i consiglieri d'opposizione Vilma Pavin, Gianluca Paolacci, Anna Lisa Belardinelli e Luca Piergentili. Due i punti all'ordine del giorno che andavano trattati con urgenza: «La consulta per le persone con disabilità che molti genitori stanno aspettando da tanto tempo per poter far parte attivamente di un organo che possa tutelare al meglio i propri figli» e «il servizio Oepac».

Nel primo caso «sono stati già commessi errori macroscopici e ritardi nel regolamento».

Per quanto riguarda, invece, la seconda questione, «la gara di appalto, nel silenzio della maggioranza, ha decretato l'esclusione della cooperativa che da 23 anni ha gestito questo e tanti altri servizi a supporto della disabilità nel nostro territorio, e l'assegnazione ad una ditta di Bari che sembrerebbe, (approfondiremo la cosa) non avere sede operativa, personale amministrativo col quale interfacciarsi, e soprattutto sembrerebbe essere sottodimensionata per le esigenze del nostro territorio».

«Ci chiediamo a questo punto cosa aspetta l’attuale maggioranza ad alzare la famosa bandierina bianca e riporre il proprio mandato nelle mani dei cittadini. Crediamo - hanno concluso i consiglieri d’opposizione Pavin, Paolacci, Belardinelli e Piergentili - anzi ne siamo certi, che si sia toccato il fondo. La nostra città merita rispetto, i nostri cittadini meritano rispetto, i più glfragili meritano doppiamente rispetto e supporto».

