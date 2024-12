TARQUINIA - Non ci sono i numeri: salta il consiglio di amministrazione dell’Università Agraria di Tarquinia indetto per votare il bilancio. Sei le assenze di maggioranza che ieri pomeriggio hanno bloccato i lavori dell’assemblea. Un segnale politico inequivocabile per il presidente Alberto Tosoni che dovrà avviare un rapido confronto: oggi alle 18 è infatti prevista la seconda convocazione. Da capire se in queste ore saranno appianati tutti i i punti che da tempo rendono scontenti diversi componenti della maggioranza. Dissensi serpeggiano infatti tra le stanze del palazzo di via Garibaldi. Di sicuro, il quadro non è così tanto rosa e fiori, come invece illustrato dal presidente Tosoni alla vigilia del consiglio.

