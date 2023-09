LADISPOLI - Prosegue, nella città balneare, la raccolta firme a opera del Pd per sostenere la proposta di legge sul salario minimo. Il prossimo appuntamento con il banchetto dei dem in piazza Marescotti è per la giornata di oggi dalle 10 alle 13. «Presentata da Partito democratico, Sinistra italiana, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi, Azione e Più Europa la proposta di legge stabilisce un salario minimo garantito di 9 euro l’ora, a cui va aggiunta tredicesima, quattordicesima, ferie pagate e Tfr - spiegano i dem - Continuamente violato in Italia, il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro, che assicuri una vita dignitosa per se stessi e per la propria famiglia, è un diritto garantito dalla nostra Costituzione, all’articolo 36. Partecipare e firmare dunque non sono solo un’opportunità di progresso ma soprattutto il salvaguardare la dignità umana dando modo a essa stessa di potersi sviluppare pienamente».

