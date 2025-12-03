CIVITAVECCHIA – Il consigliere comunale Giancarlo Frascarelli ha espresso soddisfazione per essere riuscito a strappare, «quantomeno un “sì” alla rottamazione quinquies», un impegno che considera valido, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall’assessore al bilancio Tuoro con le sue dichiarazioni in consiglio comunale, ossia di estendere anche ai residenti della città di Civitavecchia le agevolazioni previste dalla rottamazione quinquies, la nuova normativa che entrerà in vigore nei prossimi giorni.

«Finalmente sono stato ascoltato. Le agevolazioni della rottamazione quinquies si applicheranno anche per i civitavecchiesi. Accolgo con favore la disponibilità dell’assessore al bilancio, manifestata formalmente in consiglio comunale, a garantire che anche i cittadini di Civitavecchia possano usufruire dei benefici della rottamazione quinquies», ha dichiarato Frascarelli. Proprio per questo motivo, il consigliere ha deciso di ritirare la mozione che aveva presentato in merito, ritenendola superata alla luce dell’impegno ufficiale dell’amministrazione comunale.

Dopo le dichiarazioni espresse, da parte di chi rappresenta il governo cittadino, sulla questione oggetto della discussione all’interno della mozione con una proposta interamente a favore dei cittadini, Frascarelli auspica ora che, nelle settimane che mancano all’approvazione definitiva della legge, venga dato mandato all’Ufficio Tributi di sospendere l’invio delle cartelle esattoriali, così da evitare disagi ai contribuenti in attesa dell’applicazione delle nuove agevolazioni.

«È fondamentale – ha aggiunto Frascarelli – che i cittadini possano beneficiare di questa opportunità senza ricevere solleciti che potrebbero generare confusione o incertezze. Confido che l’amministrazione confermi concretamente questo impegno nei prossimi giorni, anche se su questo ultimo aspetto si è registrato titubanza e incertezza da parte della maggioranza».