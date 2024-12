CIVITAVECCHIA – Indipendente dai partiti e sostenuta da un’unica lista civica che porta il suo nome. Così si presenta Roberta Galletta: la divulgatrice storica ha voluto ufficializzare oggi la sua candidatura a sindaco di Civitavecchia.

«La mia promessa di impegno per la nostra Civitavecchia in un giorno così speciale – ha spiegato oggi, giorno di San Valentino - perché per me questa è davvero la cosa più bella che posso fare per la nostra città. Non ci voglio provare, ci voglio riuscire. Alle prossime elezioni per il rinnovo della carica di Sindaco di Civitavecchia e del Consiglio Comunale della nostra città presento oggi il mio nome nella rosa dei candidati sindaco. Sarò sostenuta solo da una lista civica, la Lista Galletta, che presenterò ufficialmente alla nostra città nei prossimi giorni».