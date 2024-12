MONTEFIASCONE - Nella mattina di domenica, sul lungolago di Montefiascone, con guanti e buste alla mano, i ragazzi di Gioventù nazionale Montefiascone hanno organizzato l’iniziativa “Una piccola raccolta per una grande bellezza” ripulendo la spiaggia da plastiche, sigarette e tutti quei rifiuti che la deturpavano.

«Come prima iniziativa volevamo trasmettere fin da subito i nostri valori: comunità, territorio e ambiente», fanno sapere i ragazzi.

Un momento all’insegna dell’essere comunità, che ha coinvolto i tanti ragazzi di Gioventù nazionale Montefiascone decisi nel rendere concreto l’amore, la tutela e l’interesse verso il proprio territorio.

Con loro anche Antonella Sberna, candidata per Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, a cui i ragazzi di Gioventù nazionale ringraziano non solo per l’attiva presenza ma anche per l’attenzione nei riguardi dei giovani e del territorio.

«Ad un mese esatto dalla nascita del gruppo, mandiamo un segnale forte e deciso: vogliamo mantenere vivo quel sentimento di fare politica a servizio del bene comune e di impegno nei riguardi di Montefiascone», concludono i ragazzi.

