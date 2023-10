S. MARINELLA - La lista civica “IoAmoSantaMarinella Sud chiama Nord” fa sapere di aver protocollato la richiesta per attivare le riprese audiovisive delle sedute del consiglio comunale in diretta streaming.

«Questo - spiega Stefano Marino - per dare la possibilità a tutti i cittadini, in particolare chi per svariati motivi è impossibilitato a partecipare fisicamente alle sedute, di seguire il dibattito politico e tutti i lavori del parlamentino santamarinellese».

La richiesta arriva in un momento in cui è alto il dibattito tra maggioranza e opposizione in vista dell’assise che dovrebbe affrontare il “caso Tidei” scoppiato dopo la pubblicazione dei contenuti di alcune intercettazioni effettuate nell’ambito dell’inchiesta per presunta corruzione partita da una denuncia del sindaco Pietro Tidei. Per domani è prevista l’udienza per decidere l’eventuale rinvio a giudizio degli indagati. Intanto però il clima politico è agitato. Le intercettazioni ambientali effettuate anche all’interno del municipio, secondo quanto pubblicato dal quotidiano La Verità, avrebbero portato alla luce oltre che incontri sessuali del primo cittadino anche questioni sulle quali le minoranze chiedono chiarimenti in un’assise pubblica e aperta, ma la maggioranza sembrerebbe invece orientata ad indire il consiglio per il 23, oltre i 20 giorni previsti dalla legge, e in formula chiusa. Nelle prossime ore si dovrebbero avere chiarimenti sulle decisioni alla fine del braccio di ferro.

