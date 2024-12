CAPODIMONTE - «Ho incontrato i pescatori di Marta dopo lo sblocco del dossier per il ripopolamento del coregone, fermo da anni ed ora realtà fino al 2028 grazie al ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e alla Regione Lazio. Regolamenti comunitari slegati da ogni realtà, pratiche locali stancamente ripetitive, hanno rischiato di far sparire una grande tradizione quella della pesca nel lago di Bolsena. Le sfide non sono finite, ma una pratica è archiviata e con successo. Ora potranno riaprire gli incubatori e chi svolge la pesca al lago vedrà un po’ di luce. Incontrare quegli sguardi, stringere quelle mani ripaga per interi mesi di lavoro».Così l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente della Camera.