TARQUINIA - Il segretario organizzativo di “Rinascimento con Vittorio Sgarbi”, Dario di Francesco entra nel dibattito politico commentando la questione ospedale: «C’è voluta una mobilitazione popolare, lunga e determinata, per bloccare quello che si avviava a essere, di fatto, lo smantellamento dell’ospedale di Tarquinia - sottolineano dal gruppo politico che scende in campo in vista delle prossime amministrative - Si tratta certamente di una battaglia tutt’altro che terminata; ma quella gente splendida e generosa lo ha capito e continuerà nella sua opera meritoria». «“Rinascimento con Vittorio Sgarbi” - sottolinea di Francesco - ritiene, e lo ha dimostrato nelle sue diverse esperienze amministrative, che le istituzioni locali, pure se si tratta di materie che non appartengono alla loro competenza, abbiamo il dovere di porre tutto il loro peso politico a supporto delle sacrosante iniziative che la comunità locale organizza, anche con la loro presenza fisica e persino con l’uso delle insegne comunali».

«Senza dubbio - rimarca il partito di Sgarbi - la mobilitazione popolare è stata il fatto politico che ha salvato l’ospedale; il che dimostra che a Tarquinia è urgente una nuova nozione di cittadinanza attiva e nuove forme di partecipazione dei cittadini alle questioni del territorio: un fare, insieme, che deve essere oggetto di un patto tra la popolazione e l’amministrazione».

