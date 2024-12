CIVITAVECCHIA – La Giunta regionale del Lazio su proposta dell'assessore all'Agricoltura e al Bilancio Giancarlo Righini ha approvato la delibera che attesta l'inesistenza del vincolo di uso civico sulle aree ricadenti nella Tenuta delle Mortelle a Civitavecchia.

«Con questo provvedimento - spiega l'assessore Righini - regolarizziamo una situazione che si trascinava da troppo tempo. Finalmente per merito della Giunta Rocca, cinquecento famiglie della zona nord di Civitavecchia potranno mettere a terra i loro progetti e programmare il loro futuro con maggiore serenità e fiducia. Ringrazio la direzione regionale agricoltura per l'ottimo lavoro svolto dopo aver preso atto di quanto già accertato nelle sentenze sia del commissario per la liquidazione degli usi civici del Lazio, Umbria e Toscana e sia di quelle passate in giudicato - sottolinea - che hanno accertato la natura allodiale della Tenuta delle Mortelle».

Una bella notizia per le centinaia di civitavecchiesi intrappolati in questo limbo da anni, alla ricerca di una soluzione fino ad ora mai arrivata. Per Righini ora «si avvia così un nuovo percorso - dice - che ci porterà ad esaminare puntualmente la sussistenza del gravame su tutto il territorio regionale». Sul tema è intervenuto anche il consigliere regionale di Frateli d’Italia Emanuela Mari che sottolinea l’importanza di questa delibera arrivata a mettere la parola fine ad una annosa vicenda.

«Desidero ringraziare l'assessore Righini - aggiunge Mari - per essere stato capace di risolvere in un solo anno una vicenda sulla quale l'aggiunta Zingaretti in dieci anni non aveva dato risposte. Martedì prossimo, insieme al candidato Sindaco, Massimiliano Grasso, alla presenza proprio dell'assessore Righini, incontreremo i cittadini di Civitavecchia - conclude Mari - per illustrare il provvedimento e per festeggiare la positiva conclusione di un'annosa vicenda».

