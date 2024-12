«Salutiamo con grande favore l’approvazione della legge nazionale sulle rievocazioni storiche che riconosce il valore di queste manifestazioni e il ruolo strategico che svolgono nello sviluppo economico, culturale, turistico e sociale del nostro Paese».

Così, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini, il presidente e vice presidente della Commissione cultura del Consiglio regionale, Luciano Crea ed Edy Palazzi, e i consiglieri regionali Marika Rotondi e Cosmo Mitrano.

«Una legge - spiegano - di cui da tempo si avvertiva l’esigenza, frutto del lavoro portato avanti dai parlamentari Federico Mollicone e Virginio Caparvi con il contributo delle associazioni regionali che tutelano le rievocazioni storiche, fra cui quella del Lazio guidata da Antonio Tempesta».

Nonostante i tanti eventi che in tutto il Paese consentono di conservare e tramandare l’identità storica dei territori - proseguono - mancava una normativa in grado di disciplinare adeguatamente l’intero comparto e tutte le attività connesse».

«Il Lazio - si legge nella nota - è sicuramente fra le regioni più ricche di rievocazioni storiche, ed è per questo che in Consiglio regionale è pronta una proposta di legge che, sulla scia di quella nazionale, permetta di conservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale rappresentato da queste manifestazioni, ma soprattutto di sostenere quelle realtà che con grandi sforzi economici si impegnano a mantenere in vita le tradizioni».

«La nuova legge nazionale ci consente oggi di avere il quadro di riferimento per avviare l’iniziativa regionale», conclude la nota».