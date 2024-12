ACQUAPENDENTE - L’amministrazione comunale di Acquapendente mantiene alta l’attenzione verso il decoro «e prosegue nel suo impegno attraverso azioni costanti e concrete volte a garantire una manutenzione efficace e puntuale del patrimonio viario della città». Lo fanno sapere dall’amministrazione comunale, sottolineando come «nel territorio aquesiano ricadono oltre 200 chilometri di strade extraurbane, per un totale di 400 chilometri di banchine che richiedono continue cure».

Per quanto riguarda lo sfalcio dell’erba e il decoro urbano nei centri storici del capoluogo e delle frazioni Torre Alfina e Trevinano, servizio affidato alla cooperativa Zoe insieme alla pulizia di caditoie e tombini, tali attività di manutenzione ordinaria sono state garantite, in particolare nei mesi primaverili ed estivi, con l’ausilio di operai dipendenti del comune, anche nelle strade esterne al perimetro urbano e in quelle delle zone industriali e artigianali di Campo Morino e Ponte Gregoriano.

Oltre al taglio della vegetazione spontanea, è stata eseguita la manutenzione della pavimentazione stradale, con riparazione di buche e rifacimento di porzioni ammalorate, così come nei centri abitati sono stati eseguiti interventi di ripristino di sampietrini e basole di pietra. A rinforzo delle sistemazioni stradali e della pulizia delle banchine, l’amministrazione ha recentemente assunto un’ulteriore unità (che nei mesi scolastici svolge funzione di conducente di autobus) dotata di abilitazione a manovrare l’escavatore e il trattore con trinciaerba facenti del parco macchine del comune di Acquapendente. Finora queste responsabilità erano affidate a un solo operaio, oltre che al capo operaio, chiamato però a svolgere altre mansioni. Le caditoie vengono ripulite generalmente prima dell’inizio dell’autunno, con particolare riferimento alle zone dove potrebbero verificarsi allagamenti. La derattizzazione, invece, è in capo alla società Talete sulla base delle segnalazioni dell’Uuficio tecnico comunale, mentre nei locali di proprietà del comune spetta all’amministrazione attraverso ditte specializzate. «Ci siamo attivati tempestivamente – precisa la sindaca di Acquapendente, Alessandra Terrosi – in seguito a ogni richiesta o segnalazione. Non ci risulta comunque quantificato il numero di esemplari eliminati nel corso di tali operazioni di derattizzazione e non c’è nessun allarme topi, come già chiarito in precedenza». Relativamente a tutti gli interventi di manutenzione «i controlli sui lavori eseguiti e da eseguire – aggiunge Terrosi – sono effettuati senza una cadenza specifica, ma settimanalmente o in maniera più frequente in base al periodo dell’anno e al tipo di intervento. In ogni caso il capo operaio è sempre a stretto contatto con l’amministrazione, l’ufficio tecnico comunale e con il personale che esegue gli interventi e riferisce quotidianamente su ciò che viene effettuato e su eventuali segnalazioni e criticità, oltre che sui lavori da programmare ed effettuare. Ringrazio tutti i dipendenti per la capacità di collaborare e fare squadra per il bene della nostra città».

