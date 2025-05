SANTA MARINELLA – Si terrà oggi alle 18 nella sala del caminetto nella chiesa di S.Giuseppe , l’incontro con la cittadinanza per far conoscere e dibattere sui cinque referendum dell’8 e 9 giugno. Interverranno in qualità di relatori, Michela Califano, consigliera regionale del Pd Lazio, e Diego Nunzi, rappresentante della Cgil Lazio. Modera l'incontro Lucia Gaglione, segretaria del circolo Pd di Santa Marinella e Santa Severa.

«Abbiamo il dovere in questo momento storico – dice Lucia Gaglione - di non girarci dall’altra parte, lo dobbiamo soprattutto alle giovani generazioni che, senza questa ed altre battaglie da fare insieme, dovranno ricominciare tutto daccapo. I diritti e la democrazia sono minati quotidianamente a livello mondiale, lo vediamo tutti. Esercitiamo il nostro diritto democratico in modo consapevole e responsabile. I diritti non sono per sempre, vanno difesi. L’evento costituirà inoltre l’occasione per parlare delle attività portate avanti dal circolo “Nilde Iotti”, della politica locale, delle prospettive di cambiamento e le speranze legate alla partecipazione attiva dei cittadini nella vita politica e delle prossime sfide».

