CIVITA CASTELLANA - «Via Flaminia, rotatoria del Quartaccio e località Prataroni, bene gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della rete viaria del distretto industriale». Dopo le recenti affermazioni del presidente Romoli sulla conclusione dei lavori per la rotatoria in località Quartaccio e l’intervento dell’Anas sulla Flaminia, il presidente dell’Apea Antonio Sini esprime soddisfazione in merito alla prosecuzione dei lavori sulle strade del distretto ceramico.

«Da ieri sulla via Flaminia a Civita Castellana è in corso un intervento di manutenzione programmato dall’Anas per ripristinare la regimentazione delle acque nell’area in cui ricade il distretto industriale civitonico a cui, a breve, dovrebbero seguire lavori di asfaltatura. Si tratta di una prima serie di lavori attesi da tempo, che inaugurano interventi volti alla riqualificazione e messa in sicurezza di tutto il comprensorio industriale. Già dal prossimo anno sarà interessata anche località Prataroni». «È di pochi giorni fa – continua Sini- la notizia di un finanziamento straordinario di 972mila euro da parte della regione Lazio per la riqualificazione di questa area. Il progetto, che è riuscito ad ottenere la cifra più alta di tutto il Lazio, interesserà una vasta area nella quale insistono numerose aziende del distretto. È un progetto importante, fondamentale per mettere in sicurezza e riqualificare le strade divenute ormai impraticabili a causa del dissesto stradale, soprattutto nei giorni di pioggia intensa. Altro obiettivo estremamente importante è stato il completamento della rotatoria in località Quartaccio, che potrà finalmente regolarizzare il traffico e la percorrenza dei mezzi in transito tra i comuni di Civita Castellana, Fabrica e Corchiano».

«Per questo motivo – conclude Sini – non posso che apprezzare l’iniziativa della provincia di Viterbo e della regione Lazio, auspicando l’inizio dei lavori in località Prataroni quanto mai celere. Questo definitivo restyling consentirà di mantenere le attuali funzioni di circolazione migliorando soprattutto la sicurezza e la viabilità di tutto il nostro comprensorio industriale».

