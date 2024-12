TARQUINIA – La consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Valentina Paterna, presidente della commissione Agricoltura e Ambiente, commenta con soddisfazione l’esito delle elezioni provinciali, che hanno visto la rielezione in consiglio di Stefano Zacchini, il candidato tarquiniese della lista Tuscia Tricolore che ha ottenuto 3.850 voti.

“Congratulazioni a Stefano Zacchini per la rielezione in consiglio provinciale nella lista Tuscia Tricolore”.

“Ho appreso con estrema soddisfazione - prosegue la presidente - la notizia della rielezione in Provincia di Stefano Zacchini, collega in consiglio comunale a Tarquinia. Questo è senz’altro un segnale positivo per il gruppo di Fratelli d’Italia Tarquinia, visto che l’intera maggioranza in Comune lo ha votato in rappresentanza del partito, e rappresenta un successo anche dell’amministrazione comunale che, grazie ai numeri garantiti dal sindaco Alessandro Giulivi e dai consiglieri comunali, ha potuto rieleggere un rappresentante di Tarquinia per la seconda volta consecutiva”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA