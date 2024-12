Sei liste, 63 candidati, oltre 700 votanti tra sindaci e amministratori.

Sono i numeri delle elezioni che si terranno il 17 marzo per rinnovare i componenti del consiglio provinciale.

Stamattina alle 12 è scaduto il termine per la presentazione delle liste e successivamente sono iniziati a circolare i nomi degli aspiranti consiglieri che si contenderanno i 12 posti dell'assemblea di Palazzo Gentili.

Molti i nomi nuovi presenti nelle liste, caratterizzate da una massiccia presenza di candidati dei territori rispetto al piccolo drappello di viterbesi inserito nella lista predisposta dall'amministrazione comunale di Viterbo.

Queste le liste, in ordine di “apparizione” come si usa nei film.

“Lista Civica Francesco Rocca Presidente – Per il Bene Comune” è stata la prima lista, depositata domenica mattina alle ore 8.42 da Luisa Ciambella, responsabile organizzativo della Lista civica Francesco Rocca Presidente, e da Francesco Biancucci, consigliere provinciale uscente della lista Per il Bene Comune.

Sette i candidati in lizza. A parte la riconferma di Biancucci, consigliere al Comune di Vetralla, gli altri sei sono nomi nuovi per l'ente di via Saffi. Sì tratta di: Daniela Foderini, consigliere comunale a Piansano; Daniela Gemini, consigliere al comune di Carbognano; Stefano Manetti, consigliere comunale a Capodimonte; Liliana Mazzolini, consigliere al comune di Castel Sant’Elia; Lucia Olivieri, consigliere comunale a Vitorchiano e Luigi Stefanucci, consigliere al comune di Vasanello.

Domenica pomeriggio è stata la volta di “Tuscia democratica”, lista che fa riferimento al Pd.

Dodici candidati, per lo più sindaci, e diverse riconferme di consiglieri provinciali uscenti: Eugenio Stelliferi di Caprarola, Maurizio Palozzi di Canepina, Pietro Nocchi vice presidente della Provincia e sindaco di Capranica e Giulia De Santis, sindaco di Montefiascone. A loro si aggiungono Ruggero Grassotti, sindaco di Vitorchiano; Lina Delle Monache, consigliera al comune di Viterbo, poi Serenella Pallottini, Maria Palombi, David Lodesani, Giulia Perugini, Glauco Clementucci e Nicoletta Tomei.

Le altre quattro liste sono state consegnate presso gli uffici elettorali di Palazzo Gentili questa mattina.

Fratelli d'Italia ha depositato i nomi dei 12 candidati della lista “Tuscia tricolore”, che domani pomeriggio saranno presentati ufficialmente alla stampa.

Una lista che vede in corsa due consiglieri provinciali uscenti - Luca Giampieri, sindaco di Civita Castellana, e Stefano Zacchini di Tarquinia - e diverse new entry rappresentative complessivamente di 12 paesi della Tuscia, tra cui Luca Profili, sindaco di Bagnoregio, poi Simona Atti; Nello Campana; Giuseppe Cesetti; Daniela Guarisco; Giulio Menegali Zelli di Vetralla; Sergio Orlandi; Teresa Pasquali, sindaca di Vejano; Francesca Pimpolari e Katia Surano.

Dodici anche i candidati, pure in questo caso nessun viterbese, presentati da Forza Italia con la lista “Azzurri per la Tuscia”.

Bis per i consiglieri provinciali uscenti Francesco Ciarlanti di Blera ed Ermanno Nicolai, sindaco di Tessennano, in lista insieme a Paolo Dottarelli, sindaco di Bolsena; Annamaria Barbini; Ilaria Benedetti; Massimo Biagini; Lorenzo Fanelli; Rita Gentili; Giulia Pieri; Tommasino Torzi; Marianna Troncarelli e Roberto Zocchi.

Giovedì la presentazione ufficiale della lista “Azzurri per la Tuscia”, a cui interverranno il segretario provinciale di Forza Italia Alessandro Romoli, gli onorevoli Giorgio Simeoni e Francesco Battistoni e il senatore Claudio Fazzone.

La Lega scende in campo con la lista “Prima la provincia di Viterbo” e nella sua squadra di 12 candidati schiera: il segretario provinciale Andrea Micci; il consigliere provinciale uscente Angelo Rauso; Edoardo Ciocchetti; Arianna Centini; Daiana Giarrante; Carla di Seri; Giovanni Congedi; Nicola Polici; Maria Simei; Paola Maggio Aprile; Natascia Monanni; Alessandro Landi.

Sono otto infine i candidati della lista “Patto civico per la Tuscia” che vede i consiglieri comunali di Viterbo insieme a esponenti di Italia Viva provenienti dalla provincia.

Direttamente da Palazzo dei Priori: Umberto Di Fusco, Maria Rita De Alexandris, Eros Marinetti e Francesca Pietrangeli in quota Viterbo 2020 e Ugo Poggi di Rinascimento.

Mentre per quanto riguarda il partito di Renzi i candidati sono: Aurora Colelli da Piansano, Giorgio Fabbri da Villa San Giovanni in Tuscia e Alessandra Ortenzi, presidente del consiglio comunale di Ronciglione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA