GRAFFIGNANO – «Il gruppo di minoranza “Prospettiva comune” ha ricordato il sacrificio dei caduti della Prima Guerra Mondiale depositando due corone sui monumenti delle due comunità di Sipicciano e Graffignano”. Lo riferisce il gruppo di minoranza Prospettiva comune, che aggiunge: «Erano presenti molti cittadini, che in questi giorni si sono domandati, sgomenti, come mai il Comune non avesse celebrato il 4 novembre, Giornata dell’Unità nazionale e della Forze Armate. Il sindaco era assente per un impegno sicuramente più importante di quello di rendere onore ai tanti giovani che hanno sacrificato le loro vite per la nostra pace e la nostra libertà. Al posto suo la vicesindaca e l’assessora hanno espresso parole di apprezzamento per l’iniziativa della minoranza scusandosi con i cittadini per non essere stati in grado di celebrare il 4 novembre. Erano presenti anche i carabinieri della stazione di Graffignano ai quali va il ringraziamento per il lavoro prezioso che tutti i giorni fanno per preservare la sicurezza e l’ordine pubblico. Grazie a tutti i cittadini che hanno partecipato», conclude la minoranza del Comune di Graffignano.