CIVITAVECCHIA – Un’occasione da non perdere per l’amministrazione comunale e di riflesso per la città tutta. Arriva dal consigliere della Lista civica il Buon Governo Vittorio Petrelli l’invito a non lasciarsi sfuggire la possibilità di partecipare al bando della Regione Lazio – in scadenza il 31 dicembre prossimo – per la raccolta della selezione della manifestazioni di interesse di progetti su aree pubbliche finalizzati alla piantumazione di nuovi alberi sul territorio della regione.

«Il Progetto denominato Ossigeno è destinato a vari lotti geografici – ha spiegato Petrelli – Civitavecchia rientra nel lotto 2, Città metropolitana di Roma Capitale. È un’occasione da non perdere visto che a tutt’oggi il bando è ancora aperto, pochi sono i bandi giunti finora e c’è la possibilità concreta di poter finanziare la piantumazione di nuove aree ma anche tutte quelle aiuole stradali (via Buonarroti o via Leonardo ad esempio) dove alberi che sono stati divelti dalle intemperie o tagliati per pericolo pubblico sono rimaste prive di piantumazione per mancanza di risorse comunali. Sia gli alberi che le opere necessarie alla piantumazione saranno totalmente a carico della Regione Lazio e non prevedono alcun onere per i beneficiari, ad eccezione della successiva manutenzione. Un’occasione da non perdere anche in considerazione del nostro territorio e della attività antropiche operanti. Ricordando che l’ossigeno è un’ottima misura per contrastare l’inquinamento – ha concluso Petrelli, rivolgendosi in modo particolare al Sindaco e all’assessore all’Ambiente Manuel Magliani – voglio augurami che i soggetti in indirizzo sappiano approfittare di questa opportunità».