SANTA MARINELLA – «Come circolo Pd di Santa Marinella, rivolgiamo le nostre più vive congratulazioni agli eletti e alle elette al cui successo anche noi del circolo di Santa Marinella e Santa Severa abbiamo con grande impegno contribuito, oltre alla segretaria Schlein, in particolare auguri a Nicola Zingaretti, Camilla Laureti, Dario Nardella e Matteo Ricci, i più votati nella circoscrizione Italia centrale e che tanto impegno hanno dimostrato nell’ascolto e nel supporto dei bisogni del nostro territorio. Non possiamo non riflettere però sul dato dell’astensionismo – dice il direttivo del partito - che è ancora troppo alto e riguarda in particolare i più giovani. Da qui deve ora iniziare una ripartenza per costruire l'alternativa sia a livello nazionale che locale. È un ruolo cruciale che innanzitutto i giovani possono e debbono agire per determinare il futuro del nostro Paese delle istituzioni europee, se non ci si vuole condannare all’irrilevanza e all’esclusione. Siamo molto soddisfatti anche del risultato a Santa Marinella che premia anche il costante impegno in tutto il corso dell’anno per far sentire la nostra presenza e la nostra capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini. Lo testimoniano tutte le iniziative da noi portate avanti sul territorio, le sollecitazioni alla Regione Lazio per consentire di nuovo la fruibilità del castello di Santa Severa, i banchetti la raccolta firme per la proposta di legge sul salario minimo, gli incontri organizzati con esponenti di partito ed esperti su autonomia differenziata, rilancio delle potenzialità agricole, portuali e turistiche del territorio, le assemblee pubbliche sul potenziamento del rapporto con gli enti locali, comuni limitrofi e città metropolitana in particolare. Ringraziamo perciò tutta la comunità democratica per aver risposto con impegno alle nostre iniziative e al nostro appello al voto, dando fiducia al progetto di alternativa del nostro circolo. L'alternativa ora è possibile, è necessario dare risposte concrete ai bisogni delle famiglie, dei lavoratori, dei pensionati e dei giovani. Come circolo invitiamo iscritti, militanti e simpatizzanti e i cittadini tutti a collaborare attivamente con noi per realizzare insieme proposte e progetti concreti per migliorare la vivibilità della nostra città».

