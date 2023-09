BOLSENA – «È una stagione turistica dove Bolsena si sta contraddistinguendo in maniera positiva all’interno di un contesto complicato come quello della crisi economica europea». Sono le parole del vicesindaco di Bolsena Andrea Di Sorte, delegato al turismo, che analizza i dati parziali della tassa di soggiorno dell’anno in corso. «Siamo in linea con le presenze degli ultimi anni, al netto di alcune criticità che riguardano gli arrivi dalla Germania, alle prese con un contesto economico interno meno stabile del solito e che sta provocando una contrazione delle partenze, ma siamo soddisfatti a livello generale per i risultati che stiamo ottenendo e che mettono Bolsena tra le mete turistiche preferite del Lazio e delle aree interne del centro Italia», prosegue Di sorte.

«In un momento storico dove località turistiche blasonate hanno ridotto le presenze del 30 o 40% rispetto allo scorso anno, dobbiamo ritenerci molto soddisfatti, e guardare ai mesi di settembre ed ottobre con ottimismo. Se il meteo ci darà una mano, la sensazione è che avremo un fine anno molto positivo. Per questo stiamo continuando ad investire nella promozione e nel marketing territoriale, strumento che riteniamo indispensabile per continuare a crescere ed attrarre nuovi visitatori, anche nel periodo invernale», spiega il vicesindaco, che poi fa un passaggio sulla classifica di Forbes, che ha visto Bolsena essere inserita tra le 10 piccole città più belle d’Europa dalla celebre rivista. «Se Forbes ci ha premiato, è segno che la nostra ricettività ha grande qualità, che i nostri servizi funzionano, che la città è tenuta in ordine e soprattutto che trascorrere a Bolsena una vacanza è un’esperienza. E se questo è stato certificato da una istituzione giornalistica come Forbes, è merito del lavoro che da oltre vent’anni questa amministrazione porta avanti con sacrificio, serietà, passione e lungimiranza», conclude Di Sorte.

