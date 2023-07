CIVITAVECCHIA – «Quanto accaduto giorni fa a quattro agenti della nostra polizia locale, aggrediti fisicamente mentre stavano svolgendo il proprio lavoro, è un fatto di una gravità inaudita». A distanza di qualche giorno dall’episodio accaduto in pieno centro, è il gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle ad esprimere solidarietà agli agenti coinvolti.

«Non è possibile finire all'ospedale per provare a far rispettare le leggi, si tratta di un attacco all'istituzione dell'intero comune di Civitavecchia che non può lasciare indifferente la politica – hanno spiegato i tre consiglieri – esprimiamo la nostra solidarietà ai quattro malcapitati e all'intero corpo della polizia locale nella speranza che fatti di una simile inciviltà non si ripetano».