“L’erogazione dell’ottava rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pari a 12,8 miliardi di euro, rappresenta un riconoscimento tangibile della serietà, della coerenza e della capacità con cui il Governo Meloni sta portando avanti l’attuazione del PNRR. Non si tratta solo di un passaggio tecnico, ma di una tappa determinante che certifica la solidità del percorso intrapreso e il rispetto degli impegni assunti con l’Europa. Lo dichiara l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei Deputati. “Un risultato costruito nel tempo - spiega il deputato - grazie al contributo di chi, come il ministro Fitto prima e il ministro Foti oggi, ha saputo garantire continuità e concretezza con responsabilità istituzionale e concreta volontà di modernizzazione. Le risorse ottenute saranno infatti destinate a settori strategici per lo sviluppo del Paese: digitalizzazione, scuola, transizione ecologica, innovazione amministrativa e lotta alla povertà energetica. Per chi ha auspicato ostacoli e battute d’arresto, la realtà dimostra esattamente il contrario: l’Italia è credibile, puntuale, e saldamente protagonista in Europa. L’Esecutivo continuerà a lavorare con determinazione per il completamento degli obiettivi della decima e ultima rata, trasformando il Piano più ambizioso d’Europa in risultati tangibili per cittadini, imprese, economia e reputazione internazionale della Nazione”, conclude il presidente Rotelli.