SANTA MARINELLA – “Abbiamo letto la risposta rassicurante del sindaco Tidei in merito ai fondi del Pnrr. Sembrerebbe perciò che i timori manifestati verso il sindaco Gualtieri nella lettera di inizio agosto in cui settanta sindaci dell'area metropolitana di Roma, tra cui lo stesso avvocato Tidei, siano stati del tutto fugati con il sole di agosto. Ci chiediamo quali risposte abbia fornito in merito Gualtieri per generare tanta sicurezza nel primo cittadino a cui chiediamo di rendere pubblica la lettera di risposta del sindaco dell'area metropolitana. Estendiamo il quesito a chiunque, consiglieri o assessori, abbia qualche notizia al riguardo visto l'importanza dell'argomento per la cittadina”.

La dichiarazione è del leader della lista civica Io Amo Santa Marinella Stefano Marino.