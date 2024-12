«Ottime notizie dal ministero della Cultura, che finanzia interventi importantissimi sul territorio della provincia di Viterbo. Un ringraziamento va al ministro Gennaro Sangiuliano per il lavoro che sta portando avanti a livello nazionale, facendo della cultura e della tutela del patrimonio una priorità». Così l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera. «Gli interventi per un valore di 6.371.000 euro - prosegue il deputato viterbese - consentiranno di sostenere le attività volte alla conservazione e promozione dei nostri luoghi della cultura.

Grazie a questi finanziamenti suddivisi nel triennio 2024/2026 si potranno, infatti, realizzare interventi di assoluta importanza per la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, il recupero e la valorizzazione di aree di eccezionale valore culturale per la nostra provincia. Per citarne alcuni, il museo Archeologico agro falisco Forte Sangallo e il Duomo di Civita Castellana per i quali sono stati stanziati 1.500.000,00 euro, il Museo Archeologico di Vulci a Canino con 300mila euro, il Museo Nazionale Etrusco Rocca Albornoz di Viterbo con 600mila euro, Palazzo Altieri di Oriolo Romano per 700mila euro, insieme ad altri interventi sui comuni di Tarquinia, Bolsena, Bomarzo, Carbognano, Tuscania, Caprarola, Graffignano e Bassano Romano». «Un risultato straordinario, raggiunto grazie anche alla preziosa collaborazione con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della provincia di Viterbo e dell’Etruria meridionale», conclude Rotelli.

