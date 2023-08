CIVITAVECCHIA – Maggioranza di nuovo senza numeri questa mattina all’aula Pucci dove si sarebbe dovuta discutere anche la delibera relativa all’armamento della Polizia locale, questa volta però a differenza della precedente seduta la minoranza non ha garantito il numero legale e quindi il consiglio è saltato.

I COMMENTI – «Per la seconda volta la maggioranza che sostiene il sindaco Tedesco ha deciso di disertare il Consiglio Comunale, questa volta impedendone lo svolgimento». Lo dice il gruppo consiliare del M5S cittadino che continua: «È chiaro che non sussistono più i presupposti per prolungare l’agonia di una maggioranza che ormai da quattro anni tiene in ostaggio la nostra città. Come Movimento 5 stelle e forza di opposizione non possiamo permettere che in questo particolare momento storico la loro guerra interna provochi ritardi e impedimenti dovuti a conflitti che inevitabilmente avranno ricadute pesanti sullo sviluppo già incerto di Civitavecchia. È impensabile assistere inermi alle diatribe ed ai ricatti che i consiglieri di maggioranza, ormai da quattro anni, praticano quotidianamente paralizzando completamente l’attività amministrativa. È per questo che abbiamo deciso – concludono - di presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e chiediamo a tutte le forze di opposizione di sottoscriverla con noi».

