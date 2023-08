CIVITAVECCHIA – «Il Circolo del Partito Democratico di Civitavecchia conferma la propria posizione già espressa, anche nel recente passato e in più circostanze che il tempo dell’amministrazione Tedesco è giunto al suo epilogo».

Lo dice il circolo dem cittadino che interviene dopo la seduta del consiglio comunale di oggi saltata per mancanza di numeri.

«Nell’attesa – proseguono – di un gesto che possa salvaguardare la dignità della Istituzione, che siamo certi non giungerà, sosteniamo e condividiamo tutte le iniziative che i gruppi consiliari di opposizione riterranno di assumere per porre fine ad una pessima esperienza amministrativa, che si è caratterizzata per la incapacità sostanziale di assumere le scelte utili alla collettività. Di recente si assiste, per di più, a comportamenti che consapevolmente paralizzano il normale svolgimento delle attività amministrative arrecando un danno concreto e sostanziale a tutti cittadini. Di questa Amministrazione nessuno in città conserverà un buon ricordo, ma qualora il Sindaco prendesse atto, con principio di realtà, di un clamoroso fallimento rassegando le dimissioni dal proprio mandato forse si conserverebbe, invece, una buona memoria dell’esito finale».

©RIPRODUZIONE RISERVATA