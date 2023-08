«Grazie all’intervento del ministro Lollobrigida, sollecitato dall’assessore all’Ambiente Giancarlo Righini, i viticoltori della Tuscia colpiti dalla peronospora avranno diritto ai ristori». Ne dà notizia Valentina Paterna, consigliera della Regione Lazio e presidente della commissione Agricoltura.

La peronospora è una malattia fungina che colpisce le viti, in condizioni di caldo e umido. Le piogge abbondanti e le alte temperature registrate nelle scorse settimane hanno favorito un proliferare della malattia in tutto il territorio regionale. Secondo le stime di Coldiretti, i danni al raccolto dell’uva e alla produzione di vino si aggirano tra il 20% fino ad arrivare al 90%. Tra le aree più colpite proprio una zona della Tuscia. «Nella zona di Montefiascone - spiega Paterna - è stato inficiato circa il 90% di aleatico. Parliamo di un’ingente perdita economica per gli imprenditori del posto e, soprattutto, di un danno potenzialmente grave per uno dei prodotti locali d’eccellenza, il vino. Grazie allo stanziamento da 1 milione di euro promosso dal ministro Lollobrigida, gli imprenditori del settore potranno contare su un sostegno economico in questo momento di crisi». «Lo scorso 24 luglio, proprio in commissione Agricoltura - aggiunge in conclusione Paterna - avevamo accolto in audizione le associazioni di categoria, i produttori del settore vitivinicolo e i rappresentanti delle amministrazioni locali. Dopo due settimane, il governo e la regione hanno risposto presente, raccogliendo le istanze presentate dai sindacati e dalle imprese. Questa è l’ennesima prova che la sinergia tra le istituzioni è fondamentale per risolvere tempestivamente le problematiche della cittadinanza».

©RIPRODUZIONE RISERVATA