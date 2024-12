CIVITAVECCHIA – «È grande la soddisfazione per la materializzazione di un impegno preso dalla Lega e da questa Amministrazione con i cittadini».

Così il capogruppo in Consiglio comunale di Civitavecchia, Elisa Pepe.

«Fiumaretta – prosegue la salviniana - passa al porto, per uno sviluppo più armonico della città, come da programma elettorale senza alcun Outlet bensì con attività produttive connesse al traffico merci. L’area ex Italcementi sarà finalmente riqualificata, con l’apertura di un parco e viabilità che libererà dal traffico pesante tutti i quartieri circostanti, dando una migliore scorrevolezza al transito dei mezzi diretti allo scalo, ma soprattutto eliminando una sacca di degrado e trasformandola in servizi per la comunità. I progressi a ritmo serrato compiuti dall’operazione Italcementi-Fiumaretta sono sotto gli occhi di tutti. Un accordo procedimentale siglato Lega, motivo di orgoglio per lo stesso Matteo Salvini oltre che per l’Amministrazione comunale del Sindaco Tedesco. Un obiettivo raggiunto – conclude - grazie alla solida sinergia tra tutti i livelli istituzionali, che sigilla il buon governo del partito, ben attento al nostro territorio».

