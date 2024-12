CIVITA CASTELLANA - «Una volta ultimato l'iter legislativo, che vedrà impegnati i ministeri competenti ad adottare i necessari decreti attuativi, i ceramisti potranno finalmente accedere alla pensione anticipata con i requisiti agevolati previsti dalla normativa del lavoro particolarmente usurante: grazie all’ordine del giorno presentato alla Camera, in sede di approvazione della legge di Bilancio, dai deputati viterbesi Mauro Rotelli e Francesco Battistoni, odg che aveva ricevuto il preventivo parere favorevole del Governo e che verrà approvato con la Finanziaria, potranno rientrare tra le categorie usuranti i lavoratori che vengono in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 – Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica». Lo afferma con grande soddisfazione il sindaco di Civita Castellana, Luca Giampieri.

Il lavoro non è ancora terminato perché senza le necessarie modifiche legislative non sarà possibile raggiungere l'obiettivo del pensionamento anticipato per i ceramisti. Per questo l'azione politica del Governo Meloni non si fermerà qui, ma i parlamentari viterbesi si adoperareranno in ogni sede per addivenire al più presto all'adozione degli atti normativi con i quali verrà modificata ed integrata la normativa vigente.

«Un passaggio epocale per la nostra cittadina e per il nostro distretto ceramico, dove il valore umano e professionale dei nostri ceramisti verrà finalmente riconosciuto come elemento imprescindibile ma anche usurante – continua Giampieri -. Un grazie doveroso a Rotelli e Battistoni, ma anche all’onorevole Rizzetto che ha seguito l’iter nei mesi scorsi. Ora c’è la previsione dello stanziamento delle somme che verranno approvate nel bilancio per dare corso alla fase normativa, che i nostri parlamentari si sono impegnati a seguire in prima persona».

«Dopo l’approvazione dell’odg da parte del Senato, credo che questo ulteriore essenziale step della Camera nell’iter del procedimento sia un importante riconoscimento del lavoro portato avanti dalla mia Amministrazione e delle istanze dei sindacati che per anni si sono battuti per raggiungere questo traguardo – aggiunge il sindaco -: finalmente la legge di Bilancio 2024 prevederà lo stanziamento di specifiche risorse per l’inserimento tra le categorie usuranti dei lavoratori del distretto della ceramica che entrano in contatto con la silice cristallina. Un provvedimento che, solo per il distretto di Civita Castellana, interessa oltre duemila addetti, di cui almeno il 20%, una volta completato l’iter, potrà chiedere la pensione anticipata con requisiti agevolati». «E’ per me un motivo di grande orgoglio essere ad un passo da questo traguardo, che ha visto l’impegno di tutti. Un traguardo che sarà possibile grazie all’azione del primo governo guidato da una donna, l’onorevole Giorgia Meloni, leader del partito di cui faccio parte da quando sono ragazzo – conclude il primo cittadino -. Ma il dato più significativo è che l’eco straordinaria di questo provvedimento in un futuro ormai assai prossimo cambierà per sempre in meglio le vite dei ceramisti civitonici».

