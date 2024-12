SANTA MARINELLA – La sezione del Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, apre la fase di tesseramento per il 2024, organizzando tre appuntamenti aperti a iscritti, simpatizzanti e a chiunque voglia portare il proprio sostegno e contributo alle attività del Pd locale e nazionale.

L’appuntamento è per questa mattina dalle 10 alle 13, in Via Aurelia accanto al Bar Oro Nero, e il 16 maggio dalle 9 alle 12 in zona mercato, dove sarà possibile iscriversi al banchetto predisposto dal circolo Pd locale e ritirare la propria tessera alla presenza della segretaria Lucia Gaglione e dei componenti del direttivo e del circolo. “Quest’anno – dice Gaglione - il tesseramento si apre in concomitanza con le imminenti elezioni europee, un’occasione che richiede un impegno e un sostegno straordinari, visto il particolare momento politico segnato da un governo di centrodestra che, oltre a non risolvere i gravi problemi sociali ed economici del nostro Paese, mette in discussione l’esercizio delle libertà democratiche e si prepara anche a ridiscutere l’assetto stesso dell’Unione Europea. Mai come ora è perciò importante partecipare in prima persona alla vita politica del nostro Paese e sostenere l’impegno del Partito Democratico per la tutela della pace, delle nostre istituzioni e la lotta alle disuguaglianze sociali. Ricordiamo che si possono iscrivere ragazzi e ragazze a partire dai 16 anni che, con un’unica iscrizione, entrano a far parte dei Giovani Democratici, componente giovanile fondamentale per il futuro del partito locale”. “Vi aspettiamo perciò tutte e tutti ai nostri banchetti – conclude Lucia Gaglione - e iscrivetevi per partecipare, con le vostre idee, le vostre energie e i vostri progetti, alla vita politica e allo sviluppo sostenibile della nostra città insieme con il Partito Democratico, prima forza democratica e progressista del territorio e del Paese. Chi vorrà, potrà anche prenotare la propria tessera, contattando il Circolo PD con la mail circolopdsantamarinella@gmail.com”.