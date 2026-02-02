SANTA MARINELLA – Le forze politiche del centrosinistra cittadino sono costantemente in attività per cercare un fronte comune alle prossime amministrative. In particolare il Pd locale sta partecipando a diversi tavoli di confronto con le liste civiche progressiste e riformiste, con l’obiettivo di costruire una proposta credibile, rappresentativa per la città.“Il nostro impegno punta alla costruzione di una coalizione di campo largocapace di aggregare tutte quelle forze politiche e civiche che hanno a cuore il bene e il futuro di Santa Marinella – dice la segretaria cittadina Lucia Gaglione - un ruolo che ci vede centrali e aperti alle forze che vorranno unirsi, non poniamo veti, ma non accettiamo dictat. Abbiamo l’opportunità di costruire insieme una coalizione forte, con una proposta valida che possa sfidare il centrodestra alle prossime elezioni comunali.Riteniamo che il confronto con tutti i gruppi coinvolti sia stato costruttivo, portandoci a convergere su molti punti programmatici che hanno come comune denominatore una visione di città che punta al benessere dei cittadini. I nomi dei candidati a sindaco che sono circolati in questi giorni sono per noi, figure apprezzabili, con esperienza amministrativa e credibilità e su questi stiamo lavorando.Procederemo come sempre con il massimo della responsabilità per scegliere il candidato migliore,che possieda competenza nel governo della cosa pubblica, un forte consenso, un linguaggio rispettoso e che si dimostri competitivo nella sfida contro un centrodestra che, attualmente, si presenta con delle forti spaccature interne”.