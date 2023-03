Politica

Passa la mozione sul baratto amministrativo

POLITICA. L’atto portato in consiglio da Saverio Garbarino, del M5S, primo firmatario, Margherita Tassitano e Nicola Accardo. Una volta regolamentato chi ha un contenzioso col Comune derivante da tributi non pagati potrà chiedere di estinguere il suo debito impegnandosi in un lavoro utile alla comunità