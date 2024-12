GRAFFIGNANO - Sogesid incontra il Consiglio comunale. A riferirlo è il gruppo di minoranza Prospettiva comune. «All’ordine del giorno del consiglio comunale del 21 novembre, c’era l’audizione dei dirigenti della Sogesid incaricati della bonifica del Pascolaro».

Il gruppo di minoranza “Prospettiva comune”, dopo aver ascoltato l’intervento del presidente della società e del geologo incaricato di lavorare al progetto, ha quindi posto alcune domande rispetto al rapporto con l’Arpa, Agenzia regionale che ben due volte (nel lontano 2007 e nel 2020), ha svolto le analisi sui campioni prelevati, sia al tempo delle indagini della Guardia forestale, che durante le fasi della caratterizzazione. «Abbiamo insistito sul fatto - spiegano - che l’ampia documentazione a disposizione della società, per quanto vada approfondita e studiata, permette loro di abbreviare i tempi per poi passare alla fase operativa. Ci hanno assicurato che lavoreranno a stretto contatto con l’Agenzia e faranno tesoro di tutti i risultati già conseguiti. Non sono ancora in grado di stabilire che tipo di intervento dovranno fare, ma sono consapevoli della ristrettezza dei tempi e sono intenzionati a rispettarli». «Siamo sollevati del fatto - proseguono dall’opposizione - che si occuperanno loro di indire la gara per scegliere la ditta che si occuperà della bonifica e che seguiranno tutto l’iter fino al collaudo. Abbiamo inoltre chiesto se, anche per questo finanziamento, il comune è tenuto a portare a termine il procedimento giudiziario in corso, per richiedere all’inquinatore il risarcimento – pena la perdita del finanziamento – ma hanno risposto che questi sono aspetti che non li riguardano, per cui noi come gruppo di minoranza ci interesseremo a chiarire questo aspetto al più presto. Si sono resi inoltre disponibili a incontri periodici con il consiglio comunale per aggiornarci sull’avanzamento dei lavori». «Come gruppo di minoranza, vogliamo ringraziare chi, nel corso di tutti questi anni, ha lavorato impegnandosi e rischiando in prima persona per raggiungere questo importante obiettivo ovvero il gruppo di cittadini della Valle del Tevere – Emergenza rifiuti tossici, che non si è mai arreso dimostrando a tutti che, anche i cittadini, possono fare la differenza. Per quanto ci riguarda seguiremo tutto l’iter e terremo aggiornati i cittadini su tutti gli sviluppi», conclude il gruppo di minoranza.

