MONTALTO DI CASTRO - L’associazione Insieme per Montalto di Castro e Pescia Romana inaugura una rubrica per raccontare cosa succede in città. «In questi mesi abbiamo notato che c’è molta disinformazione o mancata informazione a Montalto e Pescia - spiegano Sergio Caci e Giovanni Corona - Ciò ha portato più volte alla mistificazione dei fatti o a racconti che poco si accostano alla realtà Abbiamo così deciso di iniziare una rubrica, dal titolo “Lo Sapevi che?”, con lo scopo di dare informazioni su quanto accade nel nostro paese. Come prima puntata ci soffermiamo sui lavori di riqualificazione del centro storico di Montalto - spiegano l’ex sindaco e l’ex assessore ai Lavori pubblici - Tra qualche giorno, presumibilmente ci dicono entro fine mese o l’inizio di novembre, inizierà infatti il cantiere per un importo totale di euro 250mila euro. Tutto ciò grazie ad un progetto voluto e approvato dall’amministrazione Caci che ha ottenuto a dicembre 2020 un finanziamento dalla Regione Lazio». «Dopo aver ottenuto il finanziamento, l’amministrazione Caci ha provveduto ad inserire la cifra a bilancio ed ha affidato i lavori a febbraio 2022 - aggiungono dall’associazione Insieme - La nuova amministrazione Socciarelli nei suoi primi 16 mesi ha terminato l’iter amministrativo apportando una variante in base alle richieste della Soprintendenza e all’aumento dei prezzi dei materiali: di questo non possiamo che esserne felici. Il progetto prevede la sistemazione delle due porte del centro storico; la riqualificazione degli archi e archetti del quartiere corredati da apposita illuminazione (via Castrense, via del Forno Vecchio, Arco Capelloni, arco in via delle Casacce, vicolo del Computista, via della Rimessa, archi via della Volta Buia, via Tripoli, via dell’Archettio); la tinteggiatura della facciata del palazzo comunale. Grazie dunque al progetto e al finanziamento regionale ottenuto dall’amministrazione guidata da Sergio Caci gran parte delle porzioni pubbliche del centro storico verranno finalmente riqualificate».

