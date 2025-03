Con l’elezione di altri sei coordinatori, si avvia alla conclusione la stagione congressuale di Fratelli d’Italia nella Tuscia. Durante l’ultimo fine settimana, si sono svolte le assemblee dei circoli di Civita Castellana, Ronciglione, Monteromano, Celleno, Blera e Oriolo Romano, dove sono stati nominati rispettivamente: Valentina Carrisi, Giuseppe Duranti, Maurizio Platti, Alberto Tonizza, Luciana Brescolini, e Gabriele Caropreso.

“ Siamo estremamente soddisfatti della grande partecipazione e dell’entusiasmo registrati ai congressi svolti nei circoli della Tuscia”. Così il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Massimo Giampieri, in riferimento all’andamento della stagione congressuale. “Un percorso che ha visto una grande adesione e un ampio coinvolgimento degli iscritti; ma anche passione e militanza da parte di simpatizzanti e cittadini, che si sono avvicinati alla nostra comunità – aggiunge -. I congressi hanno confermato senza alcun dubbio la forza e la vitalità del nostro partito, che è una realtà radicata e di riferimento su tutto il territorio provinciale”. Giampieri sottolinea, inoltre, come questo processo congressuale abbia favorito la crescita e la formazione di una nuova classe dirigente, pronta a rispondere alle sfide amministrative locali. “Abbiamo creato una rete di persone competenti e motivate, pronte ad affrontare il futuro con l’impegno e la passione che caratterizzano il nostro partito. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i membri del coordinamento provinciale che, di volta in volta, hanno presieduto i congressi, e i nostri rappresentanti istituzionali, il deputato Mauro Rotelli, l’europarlamentare Antonella Sberna, e i consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli, per la presenza, il supporto costante e la preziosa collaborazione”, conclude Giampieri.