presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha firmato i decreti di nomina dei Commissari straordinari degli enti regionali Parco di Veio e Monti Cimini-Riserva naturale Lago di Vico: rispettivamente Giorgio Polesi e Alessandro Pontuale.

I commissari straordinari resteranno in carica fino alla nomina dei nuovi organi di amministrazione con i compiti e le funzioni dei presidenti e dei consigli direttivi.

L’assessore regionale all’Agricoltura e ai Parchi, Giancarlo Righini ha rivolto loro gli auguri di buon lavoro. «Per Giorgio Polesi - ha detto l’assessore Righini - in particolare, si tratta di una riconferma ampiamente meritata per il sapiente lavoro svolto in tutti questi anni.

Sono convinto - ha proseguito l’assessore regionale ai Parchi - che entrambi i commissari sapranno dare agli enti quella marcia in più per far sì che i parchi della Regione si trasformino finalmente anche in motori di sviluppo turistico e che diventino luoghi privilegiati da scoprire e custodire da parte dei cittadini e dei territori che li ospitano».