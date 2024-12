CIVITAVECCHIA – Interrogazione urgente al Sindaco sulla chiusura del parcheggio di viale della Vittoria. A presentarla il gruppo consiliare Pd che chiede a chi spetti la competenza di effettuare i lavori sul muro ed invita a intervenire celermente qualora la competenza fosse a carico del Comune o sollecitare altri soggetti (RFI) a cui spetta intervenire. Infine, in caso di ulteriori ritardi, il Pd invita a non escludere la possibilità di intervenire in danno, data l’urgenza, per poi rivalersi sul soggetto a cui spetta l’onere dell’intervento.