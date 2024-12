CIVITAVECCHIA – Passaggio di consegne tra il sindaco uscente Ernesto Tedesco e quello entrante Marco Piendibene. Oggi due momenti importanti per il neo eletto primo cittadino di Civitavecchia, nella mattinata infatti – verso le 11 – si sono concluse le operazioni della Commissione elettorale e alle 11 e 05 c’è stata la proclamazione degli eletti. In serata, poi, un passaggio più tecnico al Pincio con la squadra di Piendibene, guidata dal sindaco, che ha incontrato l’ex primo cittadino Tedesco, la sua giunta e il dirigente Servizi finanziari Francesco Battista che, sotto la supervisione dell’ex assessore M5S della giunta Cozzolino al Bilancio Florinda Tuoro – riapparsa sul palcoscenico politico dopo cinque anni di assenza -, ha illustrato lo stato dell’arte di finanze e progetti del comune di Civitavecchia.

Subito dopo il Sindaco è sceso all’Aula Pucci per una piccola cerimonia dove Tedesco ha preso la parola lodando le qualità di Piendibene che «è soprattutto una persona per bene e questo è un valore aggiunto per una città che ha bisogno di persone per bene», un ringraziamento poi al dottor Carlo Tarantino per il grande lavoro svolto durante il Covid e la collaborazione mostrata, nonostante fosse all’opposizione, a beneficio della città.

Piendibene poi ha aggiunto: «Ci sono cose già avviate su cui non c’è possibilità di incedere per l’interesse della comunità, ora sarà convocato il primo consiglio comunale in cui ci sarà la scelta del presidente del consiglio e, quindi, la votazione di lui e del vicepresidente, poi successivamente sarà fatta la squadra della giunta. Subito dopo il tempo delle cose che sono predeterminate per legge finirà e comincerà l’ordinaria amministrazione».

Per quanto riguarda lo stato delle casse comunali «non siamo in anticipazione di cassa - ha aggiunto Piendibene -, i conti andranno sicuramente in sofferenza nel momento in cui dall’inizio del 2026 verranno a mancare i 6 milioni dell’Enel. Abbiamo il tempo per ragionare su questa cosa anche se la situazione è molto critica perché è chiaro che se non si trova una soluzione 6 milioni, per un comune come quello di Civitavecchia, non sono cifre facilmente rintracciabili ma lo sapevamo».

Ora non resta che sciogliere il nodo della squadra di governo che sarà al fianco di Piendibene nei prossimi anni. Tra i papabili c’è sicuramente Tuoro, vista la ricomparsa dopo anni di assenza dai radar politici, e il consigliere comunale Patrizio Scilipoti che potrebbe ricoprire ruoli legati allo sviluppo e alla portualità vista l’esperienza maturata nel settore.

