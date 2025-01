CIVITAVECCHIA – «Il cantiere del PalaGrammatico sta vivendo un momento delicato che rischia di compromettere la stessa tempista richiesta dal Pnrr. A quasi sette anni dal crollo e a mesi dall'avvio dei lavori, ci troviamo di fronte a una situazione di stallo che non solo mortifica le aspettative degli sportivi e dei cittadini di San Liborio, ma getta discredito sull'intera città. È necessario un cambio di passo immediato».

Lo dichiara il capogruppo della Lega in consiglio comunale Antonio Giammusso che fa appello all’amministrazione comunale «affinché convochi urgentemente l'Ater, rappresentata dal commissario straordinario Massimiliano Fasoli – ha spiegato - per valutare la possibilità di un intervento congiunto per sbloccare questa situazione. L'Ater ha dimostrato competenza in interventi complessi e potrebbe diventare il motore per la realizzazione di un progetto che non possiamo più permetterci di rimandare. Inserire la ricostruzione del PalaGrammatico nell'ambito del Pinqua, il Piano Nazionale per la Qualità dell’Abitare, rappresenta un'opportunità concreta per restituire dignità e funzionalità a San Liborio. Parliamo di un progetto strategico da 17 milioni di euro che ha l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini, attraverso la riqualificazione urbana, la creazione di aree verdi, 140 appartamenti Ater e interventi infrastrutturali di ampio respiro. È nostro dovere fare squadra, superare divisioni politiche e agire con pragmatismo. Se l’amministrazione è davvero intenzionata a dare risposte, non ci sono scuse per non coinvolgere Ater e accelerare i tempi. I cittadini e gli sportivi meritano fatti concreti. Noi della Lega ci saremo per vigilare, sostenere e, soprattutto, stimolare chi ha il dovere di risolvere questa situazione».