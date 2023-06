SANTA MARINELLA - Determinante il consiglio comunale che si è svolto l’altra mattina con l'amministrazione Tidei, insediatasi nuovamente al cospetto della città, per la nomina di due cariche importanti come quelle del presidente del consiglio e del vicepresidente, affidate rispettivamente ad Emanuele Minghella e ad Alessio Rosa.

"Due ruoli importanti che sono certo sapranno ricoprire con professionalità e determinazione - ha affermato il sindaco Pietro Tidei - Al presidente Minghella e al vicepresidente Rosa rivolgo i miei più sinceri auguri di un buon lavoro coeso e proficuo".

Seppur partecipativo e sereno, il consiglio comunale è stato inasprito dagli animi di un'opposizione che, nonostante sia intenta a collaborare con legalità e trasparenza con la maggioranza proprio come indicato da Tidei, non ha trovato consona la scelta di far eleggere un vicepresidente maschile e di maggioranza, trovando appunto fuori luogo l'elezione di Alessio Rosa, il quale ha ringraziato pubblicamente il primo cittadino e tutti i consiglieri ed assessori presenti.

"Sono orgoglioso di essere stato eletto come vicepresidente del consiglio comunale - ha detto Rosa - Ringrazio il sindaco Pietro Tidei, i consiglieri e gli assessori di maggioranza e di minoranza per avermi dato l'importante opportunità di collaborare al fianco del neo eletto presidente Emanuele Minghella, a cui va un grande in bocca al lupo per questo nuovo ruolo da intraprendere al governo del consiglio comunale. Sono certo che insieme potremo collaborare con impegno e determinazione".

All'intervento del vicepresidente del consiglio, il sindaco Tidei ha proferito parola, rispondendo all'opposizione, sostenendo con dispiacere di aver preceduto anticipatamente ad invitare le dott.sse Di Liello e Fantozzi a ricoprire l'incarico.

"Ci tengo a precisare - afferma Tidei - che la maggioranza aveva espresso preferenza a favore di un consigliere donna di opposizione, individuandola nella Dott.ssa Di Liello e se quest'ultima non avesse accettato, così come poi si è verificato, procedere con la Dott.ssa Fantozzi, ma entrambe non hanno dato alcuna disponibilità.

Voglio instaurare una bella collaborazione con la minoranza e confido di poter iniziare un percorso nuovo lontano da bugie ed inutili polemiche".

