SANTA MARINELLA - “I parcheggi a pagamento valgono anche per i cittadini in difficoltà”. A parlare è il leader della lista civica Io Amo Santa Marinella Stefano Marino.

“Nuove tinteggiature per le strade di Santa Marinella – prosegue Marino - alcune anche un po' artistiche. Al di là delle opere di creatività che faranno da cornice ai parcheggi della città, non tutti sono rimasti entusiasti della scelta di creare nuovi parcheggi a pagamento da parte dell’amministrazione. Hanno tinteggiato le strisce blu anche nelle vicinanze di studi medici, farmacie, laboratori di analisi, servizi essenziali come l’ufficio postale. Convengo che non si può far pagare il parcheggio a persone che, per necessità, devono usufruire di servizi quali visite mediche e specialistiche, ritiro della pensione o pagamento bollette, servizi essenziali per i cittadini. Vista l’uscita dalla fase del dissesto finanziario del Comune, penso che ora sia opportuno prolungare ad almeno un’ora la sosta libera ed esentare dal pagamento le persone anziane ed i malati”.